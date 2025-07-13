نتنياهو عن الهدنة: إسرائيل قبلت بها وحماس رفضت الاتفاق

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، عن موافقة بلاده على مقترح بشأن الهدنة في غزة، فيما أكد أن حركة "حماس" رفضت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس": "عدتُ بعد زيارة مهمة، كانت ناجحة جدا، بعد نصر كبير على إيران، هناك الكثير من الفرص، الكثير من الإمكانيات، والكثير من المهام. أنا مصمم على تحقيقها كلها".

وبشأن أنباء رفض إسرائيل لمقترح هدنة في غزة، أضاف نتنياهو، أن "خطابهم دائما يردد دعاية حماس، لكنهم دائما مخطئون، لقد قبلنا صفقة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ثم النسخة التي اقترحها الوسطاء، لكن حماس هي من رفضتهما".

وأوضح أن "حماس تريد أن تبقى موجودة في غزة وتريد أن ننسحب، وأن تعيد تسليح نفسها، لكي تتمكن من مهاجمتنا مرة بعد مرة، أنا لن أقبل بذلك وسأفعل كل ما بوسعي لإعادة أسرانا".

وقبل يومين، ألمح نتنياهو، بوجود اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، فيما أشار إلى امكانية الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.