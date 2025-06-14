نتنياهو: ضربنا مواقع التخصيب وسنوجه ضربات لأركان النظام الإيراني

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم السبت، توجيه ما وصفها بـ"ضربة قاصمة" لموقع التخصيب الرئيسي في إيران، فيما وعد بتحليق طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في أجواء طهران وتضرب "كل موقع وهدف تابع للنظام".

وذكر نتنياهو في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "إيران تعمل على امتلاك 20 ألف صاروخ باليستي، ونحن اتخذنا إجراءات لتدمير قدراتها الصاروخية".

وأوضح، "هدفنا إحباط تهديد مزدوج من جانب إيران يتمثل في السلاح النووي والصواريخ الباليستية، وكنا في الدقيقة التسعين حين بدأنا الهجوم والفرق الإيرانية كانت تسعى لامتلاك قنبلة نووية، ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأعلن، "استهدفنا الفريق القيادي للعلماء الذي يقود المشروع النووي ولا أستطيع الخوض في تفاصيل أكثر".

وأكد، "حققنا إنجازات وضربنا موقع التخصيب الرئيسي في إيران بتوجيه ضربة قاصمة له، وستشاهدون قريباً طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في أجواء طهران تضرب كل موقع وهدف تابع للنظام".

وقال نتنياهو، إن "ما شعر به النظام الإيراني حتى الآن لا يساوي شيئاً مقابل ما سيشاهده في الأيام المقبلة من قوة قبضتنا".