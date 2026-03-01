نتنياهو: سنوجه مع واشنطن ضربة قاضية للنظام الإيراني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن تضافر الجهود مع الولايات المتحدة يتيح لإسرائيل توجيه ضربة قاضية للنظام الإيراني.

وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تضرب الآن قلب طهران بقوة متصاعدة، مؤكداً أن وتيرة الضربات ستزداد أكثر في الأيام المقبلة.

وأضاف أنه أصدر تعليمات بمواصلة الحملة على إيران، مشيراً إلى أن إسرائيل أمام أيام عصيبة وتخوض حملة تُسخّر فيها كامل قوة الجيش الإسرائيلي.