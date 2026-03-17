نتنياهو: سنخوض الحرب مع إيران بالحيل ولدينا المزيد من المفاجآت

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، تأكيد القضاء على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد الباسيج الإيراني غلام رضا سليماني، فيما أشار إلى "أننا سنخوض الحرب مع إيران بالحيل، ولدينا المزيد من المفاجآت".

وذكر نتنياهو في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "قضينا على علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج، وسنخوض الحرب مع إيران بالحيل ولدينا المزيد من المفاجآت".

وأضاف نتنياهو: "نعمل على تقويض النظام على أمل منح الشعب الإيراني فرصة لإزاحته"، لافتاً إلى أن "إزاحة النظام الإيراني لن يحدث دفعة واحدة ولن يكون سهلاً".

وقبل ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات التعبئة الشعبية في إيران "الباسيج" غلام رضا سليماني، في غارات على العاصمة الإيرانية طهران الليلة الماضية.

كما استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، قدرة الشعب الإيراني على إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية بمعزل عن "مساعدة خارجية"، مؤكداً أن الضربات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع أضعفت قدرات طهران العسكرية.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن الضربات الإسرائيلية داخل إيران الليلة الماضية استهدفت نحو 30 شخصية، مع ورود اسم لاريجاني ضمن قائمة الأهداف في بعض تلك التقارير.

في المقابل، نشر حساب يُنسب إلى لاريجاني على منصة "إكس"، الثلاثاء، رسالة بخط يده دون تحديد تاريخها، نعى فيها قتلى البحرية الإيرانية، وذلك عقب إعلان الاغتيال، ولم تتضح ملابسات نشر الرسالة أو توقيتها، كما لم يصدر تعليق رسمي إيراني فوري بشأنها.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الثلاثاء، أن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، يتمتع بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه قد يلقي خطاباً جديداً للشعب قريباً، وذلك بعد أنباء إصابته والحديث عن نقله لروسيا.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.