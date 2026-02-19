نتنياهو: سلمت لترمب مبادئنا المتعلقة بإيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، عن تسليمه مطالبه المتعلقة بإيران للرئيس الإميركي دونالد ترمب.

وقال نتنياهو، خلال إطلاق مجلس السلام: سلمت صديقي العزيز ترمب مبادئ إسرائيل المتعلقة بإيران، ومستعدون لأي سيناريو مع إيران.

وأضاف: إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا فستواجه ردا لا تتصوره.

فيما أكد بشأن غزة: حماس ستنزع سلاحها إما بالطريقة السهلة أو بطرق مختلفة، ولا إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، افاد في وقت سابق من اليوم، بأن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بتحشيد أكبر قوة جوية لها في منطقة الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003، في ظل تصاعد التوترات مع إيران ووسط مفاوضات غير محسومة حول البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب إفادات مسؤولين أميركيين تحدثوا للصحيفة، إضافة إلى بيانات تتبع الرحلات الجوية، فإن واشنطن نقلت خلال الأيام الماضية مقاتلات متطورة إلى المنطقة، إلى جانب طائرات قيادة وتحكم ودعم لوجستي، كما تتجه حاملة طائرات ثانية محمّلة بطائرات هجومية وحرب إلكترونية إلى الشرق الأوسط

ونقلت الصحيفة الأميركية، عن مسؤولين إن الولايات المتحدة باتت قادرة على تنفيذ حملة جوية ممتدة قد تستمر لأسابيع، بدلًا من ضربة محدودة على غرار عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.

وتشير الصحيفة، إلى الخيارات المطروحة أمام الرئيس دونالد ترمب تتراوح بين ضربات محدودة تستهدف المنشآت النووية ومواقع الصواريخ الباليستية، وبين حملة موسعة قد تشمل استهداف قيادات سياسية وعسكرية إيرانية بهدف إضعاف النظام أو حتى إسقاطه.