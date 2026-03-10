نتنياهو: إسرائيل وأمريكا حطمتا "عظام النظام الإيراني"

شفق نيوز - الشرق الاوسط

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، التأكيد أن العمليات العسكرية المشتركة التي تشنها بلاده مع الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى القضاء على نظام الجمهورية الاسلامية.

وقال نتنياهو في كلمة له خلال لقائه اعضاء من حكومته في تل أبيب، إن "هدفنا تمكين الشعب الإيراني من (تحطيم حكم الطاغية)".

وأضاف أن "إسرائيل وأمريكا حطمتا (عظام النظام الإيراني)، ولا يزال في جعبتنا الكثير"، على حد تعبيره.