نتنياهو: إسرائيل تنتصر على أعدائها وسندمر محور إيران بالمنطقة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أن إسرائيل داخل صراع تنتصر فيه على أعدائها، مشدداً بالقول، "يجب علينا تدمير المحور الإيراني".

قال بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مع قيادة أركان الجيش بحضور إسرائيل كاتس، وزير الدفاع، وقبل سفره إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، إن "على إسرائيل تدمير المحور الإيراني وأن الدولة قادرة على تحقيق ذلك".

أضاف نتنياهو، بحسب كلمة بثتها فضائية قناة كان العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أن "السنة العبرية الجديدة ستكون عام تدمير المحور الإيراني، وأنها ستكون سنةً تاريخية لأمن إسرائيل".

وتابع نتنياهو: "نحن داخل صراع ننتصر فيه على أعدائنا، ويجب علينا تدمير المحور الإيراني، وهذا الأمر في متناول أيدينا"، مؤكدًا عزمه على "تحقيق أهداف الحرب ليس فقط في غزة ولكن في ساحات أخرى لتحقيق الأمن والنصر والسلام".

وبحسب تقارير هيئة البث الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية أخرى، فقد بحث نتنياهو خلال الاجتماع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان أيال زامير وأعضاء هيئة الأركان "التحديات في مختلف الجبهات وخطط التصعيد/العمليات أو توسيع نطاق التحركات العسكرية إذا لزم الأمر".