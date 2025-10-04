نتنياهو: حماس ستتخلى عن سلاحها وسننهي المفاوضات خلال أيام

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم السبت، موقفه من تخلي حماس عن سلاحها، فيما أشار إلى أن المفاوضات ستستمر لعدة أيام فقط.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي علّق فيه على موافقة حماس الجزئية على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب إن "حماس ستتخلى عن أسلحتها بالاتفاق أو بالقوة العسكرية".

وأضاف نتنياهو: "أصدرت أوامري للوفد الإسرائيلي الذي توجه لمصر لبحث خطة ترمب بإجراء مفاوضات لعدة أيام فقط".

وتوجه نتنياهو بالشكر للرئيس ترامب "على الدعم الذي قدمه في هذه الخطة".

وذكر أن "حماس اضطرت لقبول خطة ترمب بسبب الضغط العسكري".

وردت حركة حماس أمس الجمعة على خطة الرئيس الأميركي لمستقبل غزة، بما في ذلك إنهاء حرب إسرائيل على القطاع.

وقبلت الحركة بعض الأجزاء الرئيسية من خطة ترمب، مثل إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين والمساعدات وجهود إعادة الإعمار ورفض تهجير الفلسطينيين من القطاع.