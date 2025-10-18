نتنياهو: حرب غزة ستنتهي بتنفيذ المرحلة الثانية من "الاتفاق"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، نهاية الحرب في قطاع غزة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو، في مقابلة تلفزيونية، إن "الحرب ستنتهي نهائياً عندما تُنفّذ شروط الاتفاق، إعادة جميع الرهائن، تفكيك حماس، ونزع سلاح القطاع".

وأشار إلى أنه سيلخّص فترة الحرب بقرار سيطرحه يوم غد الأحد، على الحكومة "بإعادة تسمية الحرب بحرب النهوض"، مجدّداً تأكيده أن "الحرب غيّرت وجه الشرق الأوسط".

وأضاف، "قلت في اليوم الثاني أو الثالث من الحرب: سنُغيّر وجه الشرق الأوسط، وهذا بالضبط ما فعلناه".

وأوضح نتنياهو، أنه كان يعلم بأن استسلامه لإملاءات إيقاف الحرب كانت تعني أن أيام إسرائيل ستصبح معدودة، على حد وصفه.

وأشار، إلى أن قرار اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، جاء "خلال جلسة مجلس الوزراء ولم يكن هناك قرار بالإجماع، فقلت إنني سأفكر بالأمر".

وبين أنه سافر إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب هناك، وعلى متن الطائرة اتصل عبر خط آمن واتخذ قراره بتنفيذ العملية.