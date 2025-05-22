نتنياهو تعليقاً على "هجوم واشنطن": ندفع ثمناً باهظاً لمعاداة السامية

شفق نيوز/ وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، مقتل موظفين اثنين من سفارة بلاده في العاصمة الأمريكية واشنطن بأنه "جريمة مروعة معادية للسامية".

وقال نتنياهو "ندفع ثمناً باهظاً للتحريض ومعاداة السامية. الجرائم الدموية ضد إسرائيل تتزايد، ويجب محاربتها حتى النهاية"، متعهداً بتعزيز الأمن في السفارات الإسرائيلية حول العالم، بحسب وكالة "رويترز".

وقُتِل موظفان في السفارة الإسرائيلية في واشنطن بإطلاق نار أمام المتحف اليهودي في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن، في هجوم اعتبرته إسرائيل "عملاً إرهابياً معادياً للسامية" وأوقف منفذه الذي نادى بـ"فلسطين حرّة".

من جانهبا، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في منشور على منصة "أكس" إنّ "اثنين من أفراد طاقم السفارة الإسرائيلية قتِلا بطريقة عبثية هذا المساء قرب المتحف اليهودي في واشنطن. ونحن باشرنا التحقيق".

وأكد مسؤولون في واشنطن، أن المشتبه به في إطلاق النار الذي دخل المبنى بعد العملية هو قيد الاحتجاز.

وقالت رئيسة الشرطة في واشنطن باميلا سميث، خلال إحاطة إعلامية "قبل عملية إطلاق النار، شوهد رجل يسير ذهابًا وإيابًا خارج المتحف. وقد اقترب من مجموعة من أربعة أشخاص وأخرج سلاحاً يدوياً وأطلق النار".

وأشارت إلى أن "العملية ارتكبت على الأرجح من قِبل شخص واحد وهو قيد التوقيف".

وقالت إن المشتبه به هتف "فلسطين حرّة حرّة" أثناء توقيفه.

وقدّمته الشرطة على أنه إلياس رودريغيز (30 عاماً) وهو أصلاً من شيكاغو شمال الولايات المتحدة.