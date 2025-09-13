نتنياهو: القضاء على قادة حماس سينهي الحرب في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت، تأكيده أن القضاء على قادة حركة حماس، سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.

وقال نتنياهو في منشور على منصة "إكس"، إن قادة حماس المقيمين في قطر لا يكترثون لشعب غزة"، متهماً إياهم بعرقلة "جميع محاولات وقف إطلاق النار لإطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، ان "التخلص من قادة حماس سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب".

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف قادة من حركة حماس في الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي، في حين أوضحت الحركة أن أياً من أعضاء وفد التفاوض لم يقتل في الهجوم.

وأسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص، أحدهم رجل أمن قطري الجنسية، ولاقى الهجوم إدانات واسعة من ضمنها إدانة مجلس الأمن الدولي له، وفقاً لبيان صادر عن المجلس يوم الخميس الماضي.