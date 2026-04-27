نتنياهو: اتفاقنا مع لبنان يسمح لنا بالتحرك لمواجهة التهديدات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أن الاتفاق المبرم مع لبنان يسمح لإسرائيل بالتحرك لمواجهة التهديدات.

وقال نتنياهو:انشأنا منطقة أمنية تمنع أي "غزو" محتمل من لبنان لشمال إسرائيل، ونواصل الهجمات داخل المنطقة الأمنية في لبنان وشمالها وشمال نهر الليطاني.

وأضاف، أن العمل لم ينته بعد في لبنان، كون صواريخ ومسيّرات حزب الله تشكلان تهديداً قائماً.

وأوضح نتنياهو، أن حل مشكلة صواريخ ومسيّرات حزب الله سيساعد في عملية نزع السلاح، مبيناً أن حزب الله يمتلك حاليا نحو 10% فقط من الصواريخ التي كانت بحوزته في بداية الحرب.

وجدد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، في وقت سابق من اليوم الاثنين، رفضه أي تفاوض مباشر مع إسرائيل، مؤكداً أن سلاح المقاومة "باقٍ" وأن الحزب مستمر في نهجه الدفاعي ولن يتخلى عنه.

وقال قاسم، في كلمة متلفزة، إن "العدو وصل إلى طريق مسدود"، مشدداً على أن "المقاومة مستمرة وقوية ولن نتخلى عن السلاح الذي هو للدفاع وصد العدوان".

وأضاف أن "التفاوض المباشر مرفوض رفضاً قاطعاً"، داعياً السلطات اللبنانية إلى وقفه والعودة إلى مسار التفاوض غير المباشر.