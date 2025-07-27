إنترنت مجاني.. خدمات مميزة لزوار الأربعين بتنسيق عراقي – إيراني

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، باتفاق العراق وإيران على إنشاء روابط اتصال مباشرة عالية السعة بين البلدين خلال أيام زيارة الأربعين، بالإضافة إلى توفير إنترنت مجاني في المواكب المنتشرة على طريق النجف الى كربلاء.

جاء ذلك، عقب مفاوضات بين وفدي البلدين في مجال الاتصالات، حيث اتفقا على تقديم خدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة من قبل مشغلي الهواتف المحمولة، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" للأنباء.

وكان الوفد العراقي، برئاسة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل هلال أبو رغيف، وبمشاركة مسؤولين من شركات المعلومات والاتصالات، والشرطة، ومشغلي (زين، كورك، وآسياسيل).

أما الوفد الإيراني، فقد ضم مسؤولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة حميد فتاحي نائب الوزير، ورئيس منظمة تنظيم المقررات والاتصالات الراديوية، بالإضافة إلي ممثلين عن شركة اتصالات البنية التحتية ومشغلي الاتصالات (موبايل إيران، إيرانسل ورايتل).

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.