"نتبلوكس": استمرار انقطاع الانترنت في إيران

شفق نيوز- ظهران

أكدت مجموعة "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت، يوم الجمعة، استمرار قطع خدمة الإنترنت عن جميع ⁠أنحاء إيران منذ أمس الخميس.

وذكرت المجموعة المتخصصة في مراقبة الشبكات، أن انقطاعا وطنيا شاملا للإنترنت، يأتي بعد سلسلة من إجراءات الرقابة الرقمية المتصاعدة التي استهدفت الاحتجاجات في أنحاء البلاد".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن محاولات الاتصال بالهواتف الأرضية والمحمولة من دبي إلى إيران لم تنجح.

بدوره، قال مصدر لشبكة "سي بي إس نيوز" إن هناك "حشودا ضخمة في أنحاء طهران. أمر غير مسبوق"، مؤكدا أن الإنترنت كان مقطوعا عن معظم سكان المدينة.

وأضاف أن بعض الأشخاص، ممن يملكون حسابات أعمال أكثر قوة وموثوقية، لا يزال بإمكانهم الوصول إلى الإنترنت. وبعد وقت قصير، أصبح هذا المصدر غير قابل للتواصل، ما يشير إلى أن نطاق الانقطاع اتسع بشكل أكبر.

يذكر أن الاحتجاجات في إيران قد انطلقت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025 بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني) وتأثير ذلك على الأسعار.