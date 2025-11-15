نتائج التحقيقات الأولية بانفجار المزة في دمشق

شفق نيوز- دمشق

كشفت وزارة الدفاع السورية، صباح السبت، نتائج أولية لتحقيقاتها في الانفجار الذي شهده حي "المزة" في العاصمة دمشق، مساء أمس.

وأعلنت الوزارة عن عثورها على على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استُخدمت خلال إطلاق الصواريخ التي استهدفت منزلاً في حي "المزة 86".

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية، عن مصدر في إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة قوله إنه تم العثور على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة ويجري تأمين الموقع لاستكمال التحقيقات.

وأوضح المصدر أن فريقاً عسكرياً مختصاً تمكن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان الإطلاق.

وكان مصدر عسكري سوري، أفاد مساء الجمعة، لوكالة شفق نيوز، بأن الاعتداء الذي استهدف مناطق في العاصمة دمشق، نُفذ بواسطة صواريخ أُطلقت من منصة متحركة.

وأكد المصدر، أن "الجهات التي تقف وراء الاستهداف ما تزال مجهولة حتى الآن، في وقت تواصل الوزارات والجهات المختصة بذل جهود كبيرة لمتابعة حيثيات الهجوم وتحديد مصدره والمسؤولين عنه".

وكانت مصادر محلية، وشهود عيان، قد أفادت في وقت سابق من مساء أمس، بمقتل امرأة وإصابة آخرين إثر سقوط صاروخ "مجهول المصدر" في منطقة المزة وسط العاصمة السورية دمشق.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "صاروخاً سقط في منطقة المزة 86 في شارع (طلعة سوبر ماركت فادي)، ما أدّى إلى استنفار أمني واسع وانتشار الدوريات في الشوارع المحيطة".

إلى ذلك، أخبر شهود عيان، وكالة شفق نيوز، بأن الصاروخ استهدف مبنى سكنياً مؤلفاً من ثلاثة طوابق في منطقة المزة 86، وأدى إلى حدوث دمار في أجزاء من البناء.

وبحسب مراسلة الوكالة، تزامن ذلك مع انفجار آخر وقع في منطقة المزة فيلات غربية قرب طلعة الأسدي، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الانفجار أو ما إذا كان مرتبطاً بالحادث الأول.