إنتاج النفط الإيراني قد يهبط لأكثر من النصف بحلول أيار المقبل

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن شركة "كيبلر" المتخصصة ببيانات الطاقة، يوم الثلاثاء، أن الحصار المفروض على مضيق هرمز أدى إلى انخفاض حاد في كميات النفط الإيرانية المحمّلة على الناقلات، وسط توقعات بتراجع كبير في إنتاج الخام الإيراني إذا استمر الإغلاق.

وذكرت الصحيفة، أن "تقديرات (كيبلر) تشير إلى أن إنتاج النفط الخام في إيران قد ينخفض إلى أكثر من النصف بحلول منتصف شهر أيار/ مايو المقبل في حال استمرار الحصار".

وأضافت أن "الإنتاج الإيراني قد يتراجع إلى ما بين 1.2 و1.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بمستوياته الحالية".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أكد أمس الاثنين، أن فرض الرسوم على عبور السفن من مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية، يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، داعياً إلى فتح المضيق بشكل عاجل.

وكانت بيانات ملاحية نقلتها صحيفة "التايمز"، كشفت أمس الأول الأحد، عن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع بقاء أكثر من 600 سفينة تجارية كبيرة عالقة في المنطقة، وسط إجراءات عبور مشددة تفرضها إيران على السفن المسموح لها بالمرور.