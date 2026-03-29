نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً لجامعة الدول العربية خلفاً لأبو الغيط

انتخبت جامعة الدول العربية، يوم الأحد، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً لها خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته رقم 165، حيث جرى اختيار فهمي بإجماع الدول الأعضاء، على أن يبدأ مهام منصبه رسمياً اعتباراً من 1 تموز/ يوليو المقبل، بحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت".

ويُعتبر السفير نبيل فهمي من أبرز القامات الدبلوماسية في المنطقة العربية، ويمتلك مسيرة تمتد لعقود في أروقة السياسة الدولية. ولد عام 1951، وهو نجل الدبلوماسي الراحل إسماعيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق.

وتولى نبيل فهمي منصب وزير خارجية مصر في فترة دقيقة جداً عقب ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013 حتى حزيران 2014، حيث قاد الدبلوماسية المصرية لتوضيح الرؤية عالمياً واستعادة دور مصر الإقليمي.

وشغل منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأميركية من عام 1999 حتى عام 2008، كما شغل منصب سفير مصر في اليابان، ومثّل مصر في العديد من لجان نزع السلاح بمنظمة الأمم المتحدة.