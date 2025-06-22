نبوءة قديمة.. إغلاق هرمز بداية "نهاية الزمان" وظهور يأجوج ومأجوج

شفق نيوز/ كشف الحاخام دوف كوك، أحد كبار الحاخامات في إسرائيل، يوم الأحد، عن نبوءة يهودية قديمة تتحدث عن "نهاية الزمان" وأمور مرتبطة بغلق مضيق هرمز.

وذكرت موقع القناة "السابعة" العبرية، في خبر تابعته وكالة شفق نيوز، أن "هذا الكشف جاء بعد اطلاع كوك على نص نادر من مؤلفات الحاخام شموئيل لنيا يعود إلى أكثر من 500 عام".

وأضاف كوك، بحسب الموقع أن "الاكتشاف كفيل بأن يدعو الآلاف إلى التوبة، ومن الواجب نشره لما فيه من عبرة".

وأشار نص الكتاب إلى "منطقة قريبة من مضيق هرمز تُدعى بصرة كموقع محتمل لنشوب حرب يأجوج ومأجوج في آخر الزمان".

وتابع كوك، قائلاً إن "بين حدود آشور وفارس، وبين حدود أرض أدوم هرمز.. ربما سيكون هناك طريق الحرب في آخر الأيام".

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن البرلمان الإيراني وافق على إغلاق مضيق هرمز، وبانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عليه.

ويأتي القرار بعد تعرض إيران لسلسلة من الضربات الأميركية، فجر الأحد، والتي استهدفت منشآت نووية مختلفة في إيران.