نائب أميركي: يجب إلغاء قانون "قيصر".. فالأسد لم يعد موجوداً

شفق نيوز - واشنطن

دعا عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، اليوم الجمعة، إلى إلغاء قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، معتبراً أن النظام الذي فُرضت عليه العقوبات "لم يعد موجوداً".

وقال ويلسون في تصريح نشره على منصة "إكس"، وتابعته وكالة شفق نيوز إنه "يقدّر دعم غرفة التجارة الأمريكية لسياسة الرئيس ترامب تجاه سوريا"، مشيراً إلى أن "العقوبات كانت مبرَّرة في وقتها ضد نظام ارتكب جرائم مروعة، لكنها اليوم تحافظ على هشاشة الاقتصاد السوري وتعيق جهود إعادة الإعمار".

وأوضح النائب الجمهوري أن "ملايين السوريين عادوا إلى وطنهم للمشاركة في بنائه"، مشدداً على أن استمرار العمل بالقانون "سيعرقل هذه الجهود".

ودعا ويلسون الكونغرس إلى "عدم الوقوف في طريق الاستقرار والازدهار في سوريا والمنطقة" لأن استمرار العمل بالقانون يعرقل تعافي الاقتصاد السوري ويمنع عودة الاستثمارات الأمريكية.

وكانت غرفة التجارة الأمريكية قد وجّهت في 21 تشرين الأول / أكتوبر 2025، بياناً رسمياً إلى لجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، دعت فيه إلى إلغاء قانون قيصر بالكامل.

واعتبرت الغرفة وقتها، أن القانون لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية الأميركية بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.

وأكد البيان، الموقّع من نائب رئيس الغرفة الأول ورئيس قسم الشؤون الدولية جون مورفي، أن استمرار العقوبات "يقيّد قدرة الشركات الأمريكية على الاستثمار والمشاركة في إعادة إعمار سوريا".

وشدّد آنذاك على أن رفع القانون "سيعزز المصالح الاقتصادية الأمريكية ويدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة".