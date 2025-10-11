نائب لبناني: اتفاق غزة ترك حزب الله وحيداً

شفق نيوز- بيروت

رأى عضو البرلمان اللبناني غسان سكاف، يوم السبت، أن اتفاق غزة ترك "حزب الله" وحيدا سياسيا وعسكريا، في حين أكد أن الوضع في لبنان غير مريح وإسرائيل تحضر لحرب جديدة.

وبحسب سكاف، فإن "الوضع في لبنان غير مريح فهناك شيء ما يُحضر من خلال كثافة المسيّرات التي تجول في سماء لبنان ما يدل على أن إسرائيل قد تُقدم على حرب جديدة".

وأضاف: "اتفاق غزة ترك حزب الله وحيدا سياسيا وعسكريا، وفي أي تفاوض مقبل على حزب الله أن يوافق فورا على الحل الغزاوي للجنوب وأن ينتقل من إسناد غزة إلى إسناد الحل في غزة".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد ندد في وقت سابق من اليوم السبت، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان فجر اليوم، وقال إن الجنوب يقع مرة أخرى تحت النار الإسرائيلية ضد منشآت مدنية بلا حجة ولا حتى ذريعة.

وقال عون: "خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، وبعد موافقة الطرف الفلسطيني فيها على ما تضمنه هذا الاتفاق من آلية لاحتواء السلاح وجعله خارج الخدمة".