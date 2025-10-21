نائب ترمب يصل إسرائيل لتعزيز الهدنة في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وصل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، يوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في زيارة طارئة تهدف إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأميركية، أن زيارة فانس تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لإنقاذ الهدنة التي تم التوصل إليها قبل أيام فقط، ضمن خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن هذه الزيارة جاءت بالتزامن مع وصول رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد إلى تل أبيب، حيث يجري اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث تثبيت الهدنة.

ومن المقرر أن يلتقي رشاد، بالمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حالياً هو أيضاً للتنسيق بين الأطراف المعنية.

واتفقت إسرائيل و"حماس" على هدنة تضمن تبادل الأسرى، إذ أفرجت تل أبيب عن 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 رهينة إسرائيلية أطلقت حماس سراحهم.