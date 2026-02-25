نائب ترمب: نأمل أن تأخذ إيران مفاوضات الخميس بـ"جدية"

شفق نيوز- واشنطن

عبر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الأربعاء، عن أمله بأن تأخذ إيران مفاوضات الخميس على محمل الجد.

وقال فانس في تصريحات صحفية: الرئيس دونالد ترمب أكد بوضوح أنه لا يمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا".

وأضاف أن "ترمب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، ونآمل أن يأخذ الإيرانيون المفاوضات يوم الخميس على محمل الجد".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبدا لطهران بتطوير سلاح نووي.

كما اتهم الرئيس الأميركي، إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، وهي تقنية بحوزة عدد محدود من الدول.

ومن المفترض أن تعقد يوم غد الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، في جيف، بوساطة سلطنة عمان.