نائب ترامب يلوح بخطوة "حاسمة" لإنهاء البرنامج النووي الإيراني

شفق نيوز/ لوح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الثلاثاء، باتخاذ الرئيس دونالد ترامب إجراءات إضافية ضد البرنامج النووي الإيراني.

وقال فانس، على منصة "إكس"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنّ "الرئيس أظهر انضباطاً ملحوظاً في إبقاء تركيز جيشنا منصباً على حماية قواتنا وحماية مواطنينا، لكنه قد يقرّر اتخاذ إجراء إضافي لإنهاء التخصيب الإيراني".

وأضاف فانس: "يمكن لإيران أن تمتلك طاقة نووية مدنية بدون تخصيب، لكن إيران رفضت ذلك"، مبيناً أن "طهران تجاوزت بكثير المستويات المطلوبة لأغراض مدنية في عمليات التخصيب".

وتابع فانس، قائلاً إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثّقت انتهاكات إيران لهذه الالتزامات، مؤكداً أنه "لم أرَ بعد حجة واحدة جيدة لماذا احتاجت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير عتبة الاستخدام المدني، لم أرَ بعد أي رد جيد ضد نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض "سيطرة كاملة وشاملة" على السماء الإيرانية، مستخدماً لغة توحي بأن واشنطن انخرطت في الحرب على إيران مع إسرائيل.