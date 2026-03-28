‏نائب الرئيس الأميركي: سننهي مهمتنا في إيران قريبا

شفق نيوز- واشنطن

أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، يوم السبت، أن الولايات المتحدة حققت غالبية أهدافها العسكرية في إيران، مشيراً إلى أن هذه الأهداف يمكن اعتبارها قد أُنجزت بشكل شبه كامل.

وقال فانس، في تصريحات صحفية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الرئيس دونالد ترمب سيواصل العمليات لفترة محدودة، بهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه التدخلات مستقبلاً"، لافتاً إلى أن "واشنطن لا تسعى للبقاء داخل إيران على المدى الطويل، وأن الانسحاب سيأتي خلال فترة قريبة".

وأشار إلى أن "التحرك العسكري يهدف إلى تحييد إيران لفترة طويلة، في ظل ما وصفه باستمرار التهديدات وسعي طهران لامتلاك سلاح نووي.

وفي الشأن الاقتصادي، أقرّ فانس، بارتفاع أسعار الوقود نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، متوقعاً عودتها إلى مستوياتها الطبيعية فور انتهاء المهمة العسكرية.

كما أضاف أن "الإدارة الأميركية تركز على تحقيق أهدافها الأمنية دون الانخراط في وجود طويل الأمد داخل الأراضي الإيرانية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.