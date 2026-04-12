ناقلتا نفط تعودان أدراجهما بمضيق هرمز مع فشل المحادثات الأميركية الإيرانية

تراجعت ناقلتا نفط عملاقتان عن عبور مضيق هرمز في اللحظة الأخيرة، اليوم الاحد، بالتزامن مع فشل المحادثات بين أميركا وإيران، وفق ما أفادت به "بلومبيرغ".

وذكرت الوكالة أن ناقلتي نفط فارغتين حاولتا العبور باتجاه الخليج قبل أن "تغيرا مسارهما بشكل مفاجئ وتعودا أدراجهما"، استناداً إلى بيانات تتبع الملاحة.

وأضافت أن "الناقلتين توقفتا ثم انعطفتا أثناء محاولة العبور"، في ظل تصاعد التوترات التي تهدد الهدنة الهشة في المنطقة.

وبحسب تقارير متطابقة، جاءت هذه الخطوة مع انهيار المفاوضات الأميركية الإيرانية، ما أثار مخاوف من عودة التصعيد وانعكاساته على حركة الملاحة وإمدادات النفط العالمية.