ناقلة إيرانية تنجح بتمرير شحنة نفط بـ220 مليون دولار إلى المياه الإندونيسية

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع تتبع حركة السفن "TankerTrackers"، يوم الأحد، بأن ناقلة نفط إيرانية عملاقة نجحت في الإفلات من الحصار البحري الأميركي، ووصلت إلى المياه الإندونيسية محمّلة بشحنة ضخمة من النفط الخام.

وذكر الموقع، في منشور عبر منصة (إكس)، أن "الناقلة من طراز VLCC وتتبع لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NITC)، وتحمل أكثر من 1.9 مليون برميل من النفط، تُقدّر قيمتها بنحو 220 مليون دولار".

وأوضح أن "السفينة، التي تحمل اسم HUGE (رقم التعريف: 9357183)، شوهدت آخر مرة قبالة سواحل سريلانكا قبل أكثر من أسبوع، وهي تتحرك حاليا عبر مضيق لومبوك في اندونيسيا باتجاه أرخبيل رياو".

وبحسب بيانات التتبع البحري، توقفت الناقلة عن "إرسال إشارات نظام التعريف الآلي (AIS) منذ 20 آذار/مارس، عقب مغادرتها مضيق ملقا، في خطوة يعتقد أنها هدفت إلى تفادي الرصد والمراقبة".

وكان البرلمان الإيراني، كشف أمس السبت، عن إعداد مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز، مع "مراعاة" القوانين الدولية وحقوق دول الجوار، فيما أشار إلى أن حركة السفن في مضيق الحيوي لن تعود كما كانت قبل الحرب.