ناقلة نفط إيرانية تتحدى العقوبات وتعبر هرمز دون مضايقة

شفق نيوز- طهران

كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الأربعاء، أن ناقلة نفط إيرانية عملاقة مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية دخلت المياه الإقليمية الإيرانية بشكل علني، دون أي مضايقة.

ونقلت وكالة "فارس" عن مصادر في الملاحة البحرية، بأن "الناقلة واصلت رحلتها عبر البحر المفتوح ومضيق هرمز، مع بقاء نظام التعريف الآلي (AIS) الخاص بها قيد التشغيل، خلافاً لما تلجأ إليه عادة السفن الخاضعة للعقوبات".

وبحسب بيانات موقع "تانكر تراكرز"، فإن "الناقلة من فئة (VLCC) الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، تمكنت من الوصول إلى وجهتها داخل المياه الإيرانية دون تسجيل أي تدخل أو مضايقة".

وتعد هذه الناقلة من بين أكبر ناقلات النفط في العالم، إذ تصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو مليوني برميل من النفط الخام.

وفي وقت سابق من اليوم أكد قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) براد كوبر في بيان، إنه تم تطبيق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل، مع احتفاظ القوات الأميركية بالتفوق البحري في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، يوم الأحد، الحصار على موانئ إيران، بعد فشل جولة مفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد، السبت.

يشار إلى أن القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستباشر تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، ابتداءً من 13 نيسان/ أبريل الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.