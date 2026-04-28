ناقلات النفط الإيرانية تتكدس قرب ميناء تشابهار وسط الحصار الأميركي

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "بلومبرغ"، يوم الثلاثاء، بأن ناقلات نفط إيرانية تجمعت قبالة ميناء تشابهار الواقع خارج الخليج قرب خط الحصار الأميركي، في مؤشر على استمرار طهران بتحميل شحنات النفط رغم القيود المفروضة.

وذكرت الوكالة استناداً إلى صور أقمار صناعية، أن "نحو ثماني ناقلات عملاقة وأخرى أصغر حجماً رصدت قرب الميناء الإيراني"، معتبرة أن "هذا التجمع يظهر استمرار عمليات تحميل النفط الخام الإيراني، لكنه في الوقت ذاته يعكس فعالية الحصار الأميركي في عرقلة وصول الشحنات إلى المستهلكين".

وأضافت "بلومبرغ"، أن "إيران قد تضطر إلى البدء بخفض أو إيقاف جزء من إنتاجها النفطي مع اقتراب نفاد مساحات التخزين المتاحة لديها".

وأشارت إلى أن نحو 155 مليون برميل من النفط الخام الإيراني باتت إما في طور النقل أو مخزنة عائماً في أنحاء مختلفة من العالم، فيما لا يزال من غير الواضح عدد ناقلات النفط الفارغة المتاحة لطهران لتحميل مزيد من الخام".