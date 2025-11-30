مؤسسة سورية: نقدم تسهيلات للمستثمرين لفتح مخابز جديدة او تطوير القديمة

شفق نيوز - دمشق

أعلنت مؤسسة المخابز السورية، يوم الأحد، انها تعمل على تطوير قطاع صناعة الخبز في البلاد عبر حل مشكلاته، مؤكدة تقديم تسهيلات للمستثمرين الراغبين بفتح مخابز جديدة او تطوير القديمة.

وقال مدير عام المؤسسة محمد الصيادي لوكالة شفق نيوز إن "قطاع المخابز يواجه في المرحلة الحالية مجموعة واسعة من التحديات الفنية والاقتصادية، أبرزها تهالك عدد كبير من خطوط الإنتاج والآلات"، موضحاً أن "الكثير من هذه المعدات قديمة وتحتاج إلى صيانة شاملة أو استبدال كامل".

وأضاف ان "نقص قطع الغيار والتجهيزات الفنية نتيجة صعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الصيانة يشكلان عبئاً إضافياً، إلى جانب ضعف خبرة بعض الكوادر الفنية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة رغيف الخبز".

وأشار الصيادي إلى وجود تفاوت في جودة الخبز بين المخابز العامة والخاصة، وعزا ذلك إلى اختلاف كفاءة الأجهزة والآلات، إضافة إلى تباين مستوى الكادر البشري المشغّل لها.وأوضح المدير العام أن المؤسسة تعمل حالياً على تنفيذ خطة تطوير شاملة لخطوط الإنتاج، تتضمن تركيب واستبدال خطوط جديدة في عدد من المحافظات، ضمن مشروع يهدف إلى تحديث البنية التشغيلية للمخابز.

وأشار إلى أن العمل لا يقتصر على خطوط الإنتاج فقط، بل يشمل تأهيل المرافق التشغيلية المرتبطة بعمل المخابز، وتحديث المواصفات الفنية للآلات لتتوافق مع معايير جودة أعلى.

وبيّن الصيادي أن هناك خطة واضحة لاستبدال الآلات القديمة بأخرى حديثة ذات كفاءة أكبر، إلى جانب صيانة المخابز المتهالكة ضمن برنامج استثماري متكامل، مشيراً إلى وجود تنسيق مع منظمات دولية لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث التجهيزات.

كما أوضح أن تعديل طريقة إنتاج الخبز عبر تقليل عدد الأرغفة وزيادة قطر الرغيف يأتي في إطار تحسين النوعية مع الحفاظ على الوزن الكلي.

وفيما يتعلق بالرقابة على جودة الطحين، أكد الصيادي أن المؤسسة تعتمد لجان تفتيش داخلية تقوم بجولات مفاجئة لضبط أي تجاوزات، سواء في مخصصات الطحين أو تسريب الخبز إلى السوق السوداء.

وتلتزم المخابز وفقاً للمتحدث، بتقديم تقارير دورية تتضمن بيانات دقيقة حول التشغيل، مثل كمية الطحين ومدة العمل وعدد الأرغفة المنتجة، وذلك لضمان رقابة فعالة وتوزيع عادل للطحين.

وحول الأسعار، أوضح المدير العام أن السعر الرسمي لربطة الخبز التمويني المدعوم لا يزال 4000 ليرة سورية للربطة الواحدة بوزن 1200 غرام (10 أرغفة)، مؤكداً عدم وجود أي إعلان رسمي حول تغيير السعر حالياً .وأضاف ان تحسين جودة الخبز يجري ضمن إطار التطوير الفني ولا يرتبط بأي تعديل سعري في الوقت الراهن.

ولفت الصيادي إلى أن المؤسسة تقدم تسهيلات للمستثمرين الراغبين بفتح مخابز جديدة أو تطوير المخابز القائمة، مشيراً إلى وجود خطط لإنشاء مخابز في المناطق التي تتطلبها الكثافة السكانية.

وأضاف أن التعاون مع منظمات دولية يوفر دعماً فنياً وتمويلاً مساعداً في عمليات التأهيل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للبنية التحتية للمخابز بما يفتح المجال لشراكات أوسع مع المستثمرين والجهات الفنية.

ويشكّل قطاع المخابز ركناً أساسياً في تأمين الخبز للسوريين وسط تحديات اقتصادية وفنية متصاعدة.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تطوير خدماتها وضمان استمرارية إنتاج الخبز المدعوم بجودة مقبولة رغم الظروف التشغيلية المعقّدة.