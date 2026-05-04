مئة طائرة و15 ألف عسكري لتنفيذ "مشروع الحرية" الأميركي في هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، انطلاق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، بدعم جوي عسكري واسع.

وقالت القيادة المركزية إن "العملية تدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري"، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "عملية مشروع الحرية دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن "الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ضمن بادرة إنسانية لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران" في عملية أسماها "مشروع الحرية".

وفي السياق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن "الولايات المتحدة أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم العبور في مضيق هرمز"، ضمن إجراءات حماية الملاحة.

بالمقابل، حذّر قائد مقر "خاتم الأنبياء" في إيران، اللواء علي عبد اللهي، اليوم الاثنين، من عبور السفن دون تنسيق، قائلاً إن "أي مرور آمن في مضيق هرمز يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة".

وشدد على "امتناع جميع السفن التجارية وناقلات النفط عن أي إجراء للمرور دون التنسيق مع القوات المرابطة في المضيق"، ملوّحاً باستهداف أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة.