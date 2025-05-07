مئات القتلى والجرحى في غزة وإصابة إسرائيليين بالضفة الغربية

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الأربعاء، سقوط مئات القتلى والجرحى في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ ساعات الفجر، تزامن هذا مع إصابة ثلاثة إسرائيليين على الأقل، في عمليتين منفصلتين بالضفة الغربية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة في بيان: "ارتفاع عدد القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة إلى 102 قتيلاً، إضافة إلى 193 جريحا".

ولفت المكتب إلى أن "العدد الأكبر منهم سقط في قصف مدرسة أبو هميسة في مخيم البريج، ومخيم المناصرة للنازحين في دير البلح، وكلاهما في المحافظة الوسطى، وكذلك في قصف مدرسة الكرامة ومطعم مكتظ بالمدنيين، وكلاهما في محافظة غزة".

يأتي هذا في وقت أُصيب ثلاثة إسرائيليين على الأقل، مساء الأربعاء، في عمليتين منفصلتين بالضفة الغربية إحداهما بإطلاق نار قرب حاجز غرب جنين، والأخرى بمحاولة دهس وطعن قرب جبل الخليل، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن مسلحاً أطلق النار باتجاه "قوة عسكرية خلال نشاط عملياتي" قرب حاجز ريحان، وأن القوات باشرت بمطاردة المنفذ.

وبعد أقل من نصف ساعة، أُصيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس أعقبها طعن عند حاجز "سدة الفحص" قرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.