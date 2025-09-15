أمين عام التعاون الإسلامي يدعو لمساءلة إسرائيل.. وأبو الغيط: جرائمكم لن تُنسى

شفق نيوز- الدوحة

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، يوم الاثنين، في كلمة خلال القمة العربية والإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، مجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لمساءلة إسرائيل على جرائمها"، فيما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أن "جرائم إسرائيل لن تُنسى".

وذكر طه في كلمته التي تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "القمة مناسبة لاتخاذ موقف موحد وحازم تجاه الاعتداء الإسرائيلي الآثم"، داعياً مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته لمساءلة إسرائيل على جرائمها".

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "إدانته الشديدة للاعتداء السافر على دولة قطر وسيادة أراضيها، مؤكداً دعمه لمخرجات المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

وأكد طه قائلاً "واثقون من أن مخرجات هذه القمة ستعزز التضامن العربي والإسلامي".

من جهته، وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية بأنه "فاق كل الحدود وتجاوز كل مبدأ إنساني".

وحمّل أبو الغيط الإسرائيليين مسؤولية ما تقوم به حكومتهم من جرائم، مؤكداً أنها "لن تُنسى".

وأضاف أن "تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي، ورسالتنا للمجتمع الدولي هي (كفى صمتاً) على جرائم إسرائيل، مشدداً على أن "الصمت على جرائم إسرائيل يقوض النظام الدولي بأكمله".

وبدأت، اليوم الاثنين أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية، حيث افتتحت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمنت حضور أكثر من خمسين زعيماً عربياً وإسلامياً، بمشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتأتي القمة بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف قيادات حركة حماس، في محاولة لعرقلة جهود الوساطة الدبلوماسية في المنطقة.