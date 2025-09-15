أمير قطر يتساءل: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال قادة حماس فلماذا تفاوضها؟

شفق نيوز الدوحة

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، إن "عاصمة بلدي تعرضت لاعتداء غادر استهدف مسكناً تقيم به عائلات قادة حركة حماس ووفدها المفاوض"، مؤكداً أن "مواطنينا فوجئوا وصدم العالم كله من هذا العدوان والعمل الإرهابي الجبان".

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية في انطلاق اعمال القمة العربية والإسلامية الطارئة التي عقدت اليوم في الدوحة، أن "الحرب الإسرائيلية على غزة تحولت إلى حرب إبادة"، موضحاً أن "الدوحة استضافت وفوداً من حماس وإسرائيل وأنجزت وساطتها لتحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين".

وتابع: "عندما وقع الاعتداء الغادر، كانت قيادة حماس تدرس اقتراحاً أمريكياً تسلمته منا ومن مصر، وكان موقع اجتماع قادة حماس لبحث الورقة الأمريكية معروفاً للجميع"، مضيفاً: "إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس، فلماذا تفاوضها؟". ووصف العدوان بأنه "سافر وغادر وجبان"، محذراً من أن "من يعمل بشكل منهجي على استهداف طرف تفاوضي فإنه يعمل على إفشال المفاوضات".

وأكد أن "إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيداً لتهجير سكانها"، وأنها "تسعى لتحويل المنطقة العربية إلى منطقة نفوذ إسرائيلية، وهذا وهم خطير"، مشدداً على أن "مخططات إسرائيل لتقسيم سوريا لن تمر، وأن حكومة المتطرفين في إسرائيل تمارس سياسات إرهابية عنصرية".

واختتم الأمير بالقول: "نحن عازمون على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتنا ومواجهة العدوان الإسرائيلي".

وبدأت، اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية، حيث افتتحت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمنت حضور أكثر من خمسين زعيماً عربياً وإسلامياً، بمشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتأتي القمة بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف قيادات حركة حماس، في محاولة لعرقلة جهود الوساطة الدبلوماسية في المنطقة.