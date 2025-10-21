أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

شفق نيوز– الدوحة

أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، أن بلاده قامت بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني، ما عزز مكانتها ومناعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال أمير قطر في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" إن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل، واصفاً ما جرى في غزة بأنه "إبادة جماعية"، مشدداً على أن الدولة خرجت من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة.

وأضاف أن قطر تدين الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ومواصلة خرق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط.

ودعا أمير قطر، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي يعتبر "إرهاب دولة"، وأن الرد العالمي كان قوياً لدرجة صدمت من قام به.

وتابع أن قطر تؤكد إدانتها لمواصلة إسرائيل خرق وقف إطلاق النار، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومساعي تهويد الحرم القدسي، مشيراً إلى أن كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية بيّنت المكانة التي تتمتع بها قطر.

واختتم آل ثاني بالتأكيد أن الشرعية الدولية ما زالت عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين، مؤكداً أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة.