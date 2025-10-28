أميركا تمنح إسرائيل الإذن لتحريك "الخط الأصفر" في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قالت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، إن الإدارة الأميريكة منحت حكومة تل أبيب ضوءاً أخضر لتحريك "الخط الأصفر" في غرب قطاع غزة، مع معارضة واشنطن تقليص المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وذكر تقرير لقناة "أخبار 12" أن القرار الأميركي "جاء في سياق مناقشات جرت صباح الثلاثاء بين مسؤوليين إسرائيليين وأميركيين، لدراسة العقوبات التي يمكن فرضها على حماس، نتيجة ما تصفه تل أبيب بخرق الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وتتأهب إسرائيل، وفقاً للتقرير، لفرض عقوبات فورية على حماس بالتنسيق مع الأميركيين، ومن بينها "الاستيلاء على أراضٍ إضافية في قطاع غزة".

ونقل التقرير عن مصدر إسرائيلي، قوله "لم يعد بإمكاننا الانتظار والامتناع، وسنتخذ خطوات حيال هذا الانتهاك".

وكان مسؤولون إسرائيليون وأميركان كبار، صرّحوا بأن إدارة ترمب عارضت فرض عقوبات من شأنها المساس بالمساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، معتبرين أن مثل هذه الخطوة "تضر بالسكان لا بحماس".

ومع ذلك، انفتح الأميركيون وفق التقرير، على مناقشة خطوة مثل نقل "الخط الأصفر" غرباً، واستعادة الجيش الإسرائيلي لأراضٍ انسحب منها، إذا لم تُعد حماس الجثث المتبقية من قتلى الرهائن.

وتشير تل أبيب، إلى أنه لا يزال في قطاع غزة 13 جثة لرهائن إسرائيليين، وقدرت أجهزة أمنية إسرائيلية أن "حماس لا تعرف مكان ما بين 4 إلى 5 جثث رهائن".

ومن بين مهام القوة الدولية المزمع تشكيلها للعمل في قطاع غزة، تحديد مكان رفات هؤلاء الرهائن، وفق ما جاء في تقرير القناة العبرية.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد حذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من مغبة "التهاون" مع حماس، مطالباً بالعمل فوراً على دحرها.

وذكرت قناة "آي 24" أن تحذيرات سموتريتش، جاءت في سياق رسالة شديدة اللهجة، بعث بها إلى نتنياهو صباح الثلاثاء، بعد تقديرات أشارت إلى أن الجثة التي تسلمتها إسرائيل، الاثنين، لا تعود إلى رهينة إسرائيلي.