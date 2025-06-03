أميركا تقلّص قواتها العسكرية في سوريا وتحتفظ بقاعدة واحدة فقط

شفق نيوز/ كشف المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، يوم الثلاثاء، عن البدء بتقليص الولايات المتحدة لوجودها العسكري على الأراضي السورية، مؤكداً أنها ستبقي على قاعدة واحدة فقط.

قال باراك في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية: "لقد خفّضنا قواعدنا من ثمانية إلى خمس، ثم ثلاث... وسنبقي على الأرجح قاعدة واحدة فقط في سوريا".

وجاء هذا التصريح بالتزامن مع تقارير أكدها المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحدثت عن انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية من قاعدتين استراتيجيتين في محافظة دير الزور شرقي البلاد، تحديداً من حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز.

وبحسب المرصد، بدأت القوات الأميركية مغادرة هذه المواقع بشكل تدريجي منذ 18 أيار/ مايو، قبل أن تتسارع وتيرة الانسحاب خلال اليومين الماضيين، وسط تحليق كثيف لطائرات التحالف الدولي في أجواء المنطقة.

وشوهدت أرتال أميركية تضم مركبات مدرعة ومعدات ثقيلة ولوجستية وهي تنسحب من القاعدتين، فيما سارعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى نشر وحدات كوماندوز خاصة لتأمين المواقع التي تم إخلاؤها.