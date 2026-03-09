أميركا تفقد 11 طائرة مسيرة منذ بدء الحرب على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الاثنين، بأن واشنطن، ومنذ بدء الحرب على إيران، فقدت 11 طائرة مسيرة.

ونقلت قناة سي بي إس نيوز الأميركية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إجمالي المسيرات التي فقدت بلغ 11 منذ بدء الحرب على إيران"

وأضاف المسؤولين، أن "الجيش الأميركي فقد مسيرتين إضافيتين من طراز إم كيو 9 في إيران".

ودخلت الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.