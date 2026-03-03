أميركا تغلق سفارتها بالكويت وتوجه بمغاردة موظفين من البحرين والعراق والأردن

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت، يوم الثلاثاء، إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، مع تعليق أعمالها بشكل كامل وإلغاء جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة، من دون الكشف عن أسباب الإغلاق أو مدته المتوقعة.

وفي السياق، دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى "مغادرة الموظفين الحكوميين غير الضروريين وأفراد أسرهم من البحرين والعراق والأردن، تحسباً لأي تطورات أمنية محتملة".

ويأتي ذلك في وقت تراقب فيه الولايات المتحدة المخاطر الأمنية المرتبطة بصراعها المتصاعد مع إيران.

وتشن إيران منذ السبت 28 شباط/فبراير هجمات على مدن في دول الخليج، تستهدف قواعد عسكرية أميركية، بالإضافة إلى بنى تحتية شملت مطارات وموانئ وفنادق ومبانٍ سكنية، حيث أسفرت هذه الهجمات حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص في دول الخليج، بينهم شخص واحد في الكويت.