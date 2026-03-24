أميركا تعد وثيقة من 15 بنداً لإنهاء حرب إيران وسط قلق إسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بصدد تقديم وثيقة من 15 بنداً لإنهاء الحرب مع إيران، أبرزها وقف إطلاق النار لمدة شهر يجري خلاله التفاوض بشأن اتفاق يشبه الاتفاقات السابقة التي وقعت في غزة ولبنان.

وبحسب ما نقلته القناة 12 العبرية عن مصادر مطلعة، فإن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعملان حالياً على آلية لإنهاء النزاع مع إيران عبر هذه الوثيقة.

وبموجب هذه الآلية، تفرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب شروط مشددة أخرى.

وأوضحت مصادر القناة العبرية أنه رغم الشكوك حول إمكانية موافقة إيران على هذا الطرح، إلا أن إسرائيل أعربت عن مخاوفها من أن الولايات المتحدة قد تدفع نحو اتفاق إطار عام، مع تأجيل تفاصيله إلى مراحل لاحقة.

ووفق المصادر، فإن الوثيقة التي ستعرض على إيران تضم 15 نقطة هي وقف إطلاق النار لمدة شهر، وتفكيك القدرات النووية الحالية التي تم تراكمها، والتزام إيران بعدم السعي مطلقاً لامتلاك سلاح نووي.

كما تضمنت عدم تخصيب أي مواد على الأراضي الإيرانية، وتسليم جميع المواد المخصبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن جدول زمني يتم الاتفاق عليه، وإخراج منشآت نطنز وأصفهان وفوردو من الخدمة وتدميرها.

وشملت أيضاً، إتاحة وصول كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المعلومات داخل إيران، وتخلي إيران عن نهج الوكلاء (الأذرع التابعة لإيران في عدد من الدول)، ووقف تمويل وتسليح الأذرع التابعة لها في المنطقة بشكل فعلي.

ومن البنود، بقاء مضيق هرمز مفتوحاً كمنطقة بحرية حرة دون إغلاقه من أي طرف، ويتم اتخاذ قرار بشأن مشروع الصواريخ الإيرانية لاحقاً، مع ضرورة فرض قيود على العدد والمدى.

وتضمنت الوثيقة أيضاً استخدام القدرات العسكرية لإيران مستقبلاً سيكون لأغراض الدفاع الذاتي فقط، ورفع جميع العقوبات على إيران، وتقديم المساعدة لإيران في تطوير وتعزيز مشروع نووي مدني في بوشهر لتوليد الكهرباء.

وأخيراً إلغاء تهديد "سناب باك" الذي يقضي بإعادة فرض العقوبات على طهران تلقائياً.