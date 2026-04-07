أميركا تدعو رعاياها لمغادرة السعودية وإعادة النظر بأداء الحج

شفق نيوز- الرياض

دعت السفارة الأميركية في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، رعاياها في السعودية إلى مغادرة البلاد وإعادة النظر في السفر إليه وخاصة أداء الحج هذا العام وسط تصاعد التوترات والتهديدات.

وقالت السفارة في بيانها إن "الرئيس ترمب ووزير الخارجية روبيو ووزارة الخارجية الأميركية ليس لديهم أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين"، مضيفة أنها تراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، ونصحت الأميركيين بالبقاء في حالة يقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأشارت السفارة إلى أنها تشجع المواطنين الأميركيين على مغادرة المملكة العربية السعودية عبر الرحلات التجارية المتاحة، مع الإشارة إلى أن المجال الجوي السعودي مفتوح رغم القيود المتكررة بسبب تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة، وذكرت تعليق بعض شركات الطيران رحلاتها إلى الرياض والدمام.

وحول موسم الحج 2026 نصحت السفارة بإعادة النظر في أدائه هذا العام بسبب الوضع الأمني والاضطرابات في السفر، موضحة أنه بدءاً من 18 نيسان/ أبريل الجاري سيطلب من الراغبين في دخول مكة المكرمة إبراز تصريح حج أو بطاقة إقامة صادرة من مكة أو تصريح عمل ساري المفعول، وأنه يجب على حاملي التأشيرات الأخرى مغادرة مكة قبل هذا التاريخ، وستظل هذه الإجراءات سارية حتى أوائل منتصف حزيران/ يونيو المقبل.

كما أعلنت السفارة والقنصليات تعليق جميع الخدمات القنصلية الروتينية، مع تقديم خدمات طوارئ محدودة فقط للمواطنين الأميركيين.

وأكدت السفارة وجود تقارير عن تهديدات محتملة ضد أماكن تجمع الأميركيين مثل الفنادق والمؤسسات التجارية، وأشارت إلى أن إيران والميليشيات المتحالفة معها قد تستهدف الجامعات الأميركية أو المصالح التابعة لأميركيين في المملكة والمنطقة.

ويأتي هذا التحذير ضمن سلسلة تنبيهات أمنية أميركية متتالية صدرت منذ آذار/ مارس الماضي، على خلفية التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والذي شمل تهديدات متبادلة وضربات صاروخية وطائرات مسيرة.

ورفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى التحذير للسفر إلى السعودية إلى المستوى 3 إعادة النظر في السفر بسبب مخاطر الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، والإرهاب، والاضطرابات الأمنية.

وفي 8 آذار/ مارس أمرت الخارجية الأميركية الموظفين الحكوميين غير الطارئين بمغادرة المملكة، حيث تتزامن التحذيرات مع اقتراب موسم الحج مما دفع السلطات السعودية إلى تشديد إجراءات الدخول إلى مكة المكرمة لضمان السلامة والتنظيم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات السعودية، إغلاق جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بمملكة البحرين بشكل احترازي، بسبب تنبيهات أمنية من احتمالية تعرضه لهجوم.

وقالت مؤسسة جسر الملك فهد، إنه "إشارة إلى التنبيهات الصادرة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية، تم تعليق حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد احترازياً".

ويترقب العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران بفتح مضيق هرمز عند الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء.

ويطالب ترمب إيران بالتخلي عن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، قائلاً: "قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك ليل (الثلاثاء)، أتمنى ألا أضطر لفعل ذلك".