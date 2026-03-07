أميركا تدخل على خط هرمز بتأمين السفن ومرافقتها

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، يوم السبت، أن بلاده ستدخل على خط تأمين الملاحة في مضيق هرمز عبر توفير الحماية للسفن ومرافقتها أثناء العبور.

وقال بورغوم، إن "الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة يمثل (منعطفاً مؤقتاً)"، متوقعاً أن "تشهد الأسعار انخفاضاً لاحقاً على مستوى العالم".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستعمل على توفير الحماية للسفن التجارية ومرافقتها أثناء عبورها مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة الملاحة وإعادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن "هذه الإجراءات من شأنها دعم استقرار إمدادات الطاقة العالمية والتخفيف من الضغوط التي تشهدها الأسواق في الفترة الحالية".