أميركا تتسلم رداً إيرانياً "معدلاً" لإنهاء الحرب

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تسلمت عبر الوسطاء الباكستانيين رداً إيرانياً معدلاً على الشروط الأميركية الأخيرة لإنهاء الحرب.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مسؤولين باكستانيين أنهم نقلوا إلى واشنطن رداً إيرانياً معدلاً على الشروط الأميركية الأخيرة لإنهاء الحرب.

وأضافت المصادر أنهم متفائلون بأن التوصل إلى اتفاق قد يكون أقرب مما كان قبل تقديم إيران ردها الجديد.

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، فإن مبعوث ترمب الخاص ستيف ويتكوف أرسل قائمة تعديلات يوم الاثنين تركز على إعادة إدراج الملف النووي في نص الاتفاق.

وتضمنت التعديلات وفقاً لما نقله الموقع عن مصدر مطلع، مطالبة إيران بالتعهد بعدم نقل أي يورانيوم مخصب طالما أن المفاوضات مستمرة، كما طلبت واشنطن أيضاً التزاماً إيرانياً بعدم استئناف أي نشاط في المنشآت النووية التي تعرضت للقصف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إيران، تسليم مقترحها المعدل في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة جموداً في مسار المحادثات، فيما تبحث إدارة الرئيس دونالد ترمب "خيارات عسكرية".

وكان الموعد النهائي لإرسال الرد الإيراني المعدل هو الجمعة، وذلك بعدما رفض ترمب النسخة السابقة من الاقتراح، وفق ما أوردت شبكة "سي أن أن" الأميركية.

وسعت إيران في عرضها السابق إلى تأجيل مناقشة القضايا النووية إلى مرحلة لاحقة، وهو ما رفضه ترمب.

ورغم جهود إسلام آباد المكثفة للوساطة، شهد هذا الأسبوع تصعيداً في التهديدات والتصريحات من الجانبين الأميركي والإيراني.

لكن الشبكة نقلت عن مصادر مطلعة، الجمعة، قولها إن الوسطاء في باكستان "يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق عادل لا يزال ممكناً"، مشيرين إلى أن "الكرة الآن في ملعب طهران".

وبعد إعلان إيران إرسال مقترحها المعدل، تراجعت أسعار النفط مقلّصة مكاسبها الأسبوعية في لندن ونيويورك، حسبما أفادت "بلومبرغ".

وتلقى ترمب، أمس الخميس، إحاطة من كبار القادة العسكريين بشأن خيارات تصعيد محتملة، من بينها توجيه "ضربة قوية نهائية" بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، قدّم إحاطة لترمب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، الخميس، بشأن خيارات توجيه "ضربة نهائية" محتملة ضد إيران.

ووفق الشبكة الأميركية، يستعد الجيش الأميركي لشن "موجة ضربات قوية ومحدودة الزمن"، في حال قرر ترمب استئناف العمليات العسكرية.

وتشمل الأهداف المحتملة المعدات والمنشآت العسكرية الإيرانية المتبقية، وقيادات في النظام الإيراني والحرس الثوري، إضافة إلى بنى تحتية أخرى.