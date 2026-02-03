موقع أميركي: طهران طلبت نقل مفاوضاتها مع واشنطن إلى عُمان

شفق نيوز- واشنطن

قال موقع أميركي، يوم الثلاثاء، إن إيران طلبت من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل موقع مفاوضاتها النووية من مدينة إسطنبول التركية إلى مسقط عاصمة سلطنة عُمان.

وقال موقع "أكسيوس" في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجي الإيراني عباس عراقجي، أجرى اتصالات بنظرائه في تركيا وعُمان وقطر والكويت لبحث التطورات الإقليمية".

وعلّق الموقع الأميركي، على هذه الاتصالات بالإشارة إلى أن الإيرانيين "يريدون إجراء المحادثات مع واشنطن من دون حضور دول أخرى، وأنهم يرغبون في نقل المحادثات من إسطنبول إلى سلطنة عُمان".

كما أشار الموقع إلى أن الإيرانيين "تراجعوا عن التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخراً بعد أن تمت دعوة دول عدة للمشاركة في المحادثات".

وخلص تقرير الموقع الأميركي، إلى أن "إيران تريد تغيير مكان وصيغة المحادثات النووية مع واشنطن".

تأتي هذه الأنباء في وقت أشار مسؤول أميركي لـ"رويترز"، إلى أن الجيش الأميركي أسقط طائرة مسيّرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية في بحر العرب.

فيما نقلت "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة، أن زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط أميركية في مضيق هرمز في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، "تم تحذير سفينة دخلت مضيق هرمز بشكل غير قانوني دون وقوع أي حادث أمني".

وأكدت "رويترز" نقلاً عن مصدر بحري ومسؤول أميركي، أن السفينة التي تم الاقتراب منها عند مضيق هرمز هي الناقلة "ستينا إمبيراتيف" التي ترفع علم أميركا.