موقع أميركي: إسرائيل تريد مساعدات طويلة الأمد من واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع أميركي، يوم الخميس، عن مساعٍ إسرائيلية لإبرام اتفاقية مساعدات عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المساعي تتركز على مبدأ "أميركا أولاً، وأن تكون الاتفاقية طويلة الأمد.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، عن مسؤولين في واشنطن وتل أبيب قولهم، إن "إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة لمدة 20 عاماً، بمضاعفة المدة المعتادة وإضافة بنود (أميركا أولاً) لكسب دعم إدارة دونالد ترمب".

ووفقاً للموقع ذاته، فأن الاتفاقية السابقة وعدت إسرائيل بحوالي 4 مليارات دولار سنوياً كمساعدات عسكرية، غير أنها من المرجح أن تسعى للحصول على هذا المبلغ على الأقل مستقبلاً، مؤكداً أن إقرار مثل هذه الاتفاقية سيكون الآن أكثر تعقيداً بسبب تزايد الإحباطات تجاه إسرائيل، بما في ذلك داخل قاعدة مؤيدي ترمب في حملة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

يُشار إلى أن صلاحية مذكرة التفاهم الحالية تنتهي عام 2028، إذ تبلغ مدتها 10 سنوات، وجرى توقيعها عام 2016 في عهد باراك أوباما، في حين تريد إسرائيل إبرام الاتفاقية الجديدة خلال العام المقبل.

وبحسب الموقع، فإن "المفاوضات معقدة من الناحيتين التقنية والسياسية، نظراً لمعارضة حملة (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) للمساعدات الخارجية، والمخاوف الحزبية بشأن سلوك إسرائيل في غزة".

وكان الكونغرس والرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد وافقا في عام 2024، وخلال حرب غزة، على حزمة مساعدات عسكرية طارئة بمليارات الدولارات لإسرائيل، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تمتد لعشر سنوات.

ويأمل المسؤولون الإسرائيليون أن تشمل الحزمة التالية مساعدات سنوية أكبر، لكنهم قلقون من أن المفاوضات ستكون أكثر صعوبة بعد التخفيضات الواسعة التي أجرتها إدارة ترمب على المساعدات الخارجية.

وكان الرئيس ترمب، تطرق إلى المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيسان/ أبريل الماضي.

وقال ترمب وقتها: "نمنح إسرائيل 4 مليارات دولار سنويا، هذا مبلغ كبير، تهانينا بالمناسبة، هذا جيد جداً. لكننا نمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنوياً، مليارات".

وتأخرت مفاوضات مذكرة التفاهم الأمنية الجديدة لبعض الوقت بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن المناقشات الأولية بدأت في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ومسؤول أميركي.