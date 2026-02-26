موقع أميركي: إدارة ترمب تفضل ضربة إسرائيلية أولاً ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "بوليتيكو"، يوم الخميس، بأن مستشارين للرئيس الأميركي دونالد ترمب يفضلون أن تبادر إسرائيل بتوجيه ضربة إلى إيران قبل أي هجوم أميركي محتمل.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين قولهما إن هناك سيناريو مرجحاً لعملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مشيرين إلى أن "مسؤولين في إدارة ترمب يرون أن هجوماً إسرائيلياً قد يحشد دعماً أميركياً لعمل عسكري ضد إيران".

وأضاف المصدران أن هناك "تفكيراً داخل الإدارة الأميركية بأن الكلفة السياسية ستكون أقل إذا تحركت إسرائيل أولاً".

في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الأربعاء، من أنه يتعين على إيران الدخول في مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، وذلك بعد يوم من ادعاء ترمب أن طهران تسعى لتطوير صواريخ عابرة للقارات قادرة على ضرب الأراضي الأميركية.

وصرّح روبيو للصحفيين عشية جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن في جنيف قائلاً: "أود أن أقول إن إصرار إيران على عدم بحث الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة جداً".

إلا أن روبيو تحاشى تحديد ما إذا كانت محادثات جنيف تشكل لحظة مفصلية لاتخاذ قرار بشأن شن هجوم على إيران، مؤكداً خلال زيارته سانت كيتس آند نيفيس أن "الرئيس يريد حلولاً دبلوماسية. إنه يفضلها، بل يفضلها بشدة".

وأعرب عن أمله بأن تكون محادثات جنيف "مثمرة"، مضيفاً: "ولكن في النهاية، كما تعلمون، سيتعين علينا مناقشة قضايا أخرى أكثر من مجرد برنامج نووي".

وفي ما يتعلق باحتمال توجيه ضربة لإيران، قال روبيو: "لم يتخذ الرئيس أي قرار بهذا الشأن، لذا لا أعرف ما إذا كان يوم الخميس توقيتاً رئيسياً بشأن ذلك. أعتقد أنه يجب إحراز تقدم".