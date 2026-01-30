موقع أميركي: ترمب قد يأذن بضربة إيران فجر الأحد

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع "دروب سايت" الاميركي، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يأذن بالهجوم على إيران فجر الأحد.

وقال الموقع، نقلا عن مصادره، إن مسؤولين عسكريين أميركيين رفيعي المستوى، أبلغوا قيادة حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بأن الرئيس دونالد ترامب قد يأذن بشن هجوم أمريكي على إيران نهاية هذا الأسبوع، وأُبلغ الحليف بأن الضربات قد تبدأ في وقت مبكر من يوم الأحد، إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدماً".

وبحسب مسؤول استخباراتي أميركي رفيع سابق، يعمل مستشارًا لإحدى الحكومات العربية ومستشارًا غير رسمي لإدارة ترمب في شؤون الشرق الأوسط: "الأمر لا يتعلق بالأسلحة النووية أو برنامج الصواريخ، بل يتعلق بتغيير النظام".

وأوضح المسؤول للموقع الأميركي، أن "مخططي الحرب الأميركيين يتوقعون شن هجمات تستهدف المواقع النووية والباليستية وغيرها من المواقع العسكرية حول إيران، لكنهم سيهدفون أيضًا إلى تقويض الحكومة الإيرانية، ولا سيما قيادة وقدرات الحرس الثوري".

بحسب المصدر، فإنّ تفكير إدارة ترامب يتمحور حول فكرة مفادها أن ضربة ناجحة تستهدف القيادة الإيرانية ستؤدي إلى عودة الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج، ما يُفضي إلى الإطاحة بالحكومة.