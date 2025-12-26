موقع عبري: إيران طلبت مساعدات عسكرية من روسيا والصين تحسباً لهجمات إسرائيلية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف موقع "نتسيف" العبري، يوم الجمعة، إن إيران طلبت مساعدات عسكرية من روسيا والصين وباكستان لتعزيز ترسانتها العسكرية، كما بدأت بتحصين منصات إطلاق الصواريخ الباليستية لحماية من أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن إيران بدأت بخطوات لحماية الصواريخ الباليستية في المنطقة الشرقية من البلاد، وباشرت بتعميق المخابئ تحت الأرض، واعتماد ما يسمّى بـ"مدن الصواريخ"، المدعومة بمنظومات دفاعية متطورة ضد القنابل خارقة حصون المخابئ.

وبحسب الموقع، الذي يدعي صلته بمصادر أمنية في تل أبيب، تنشر طهران صواريخ باليستية وكروز في مختلف أنحاء البلاد، وتحصر معظمها في كبسولات أرضية محصنة لضمان جاهزيتها ودقتها.

وأشار إلى عمل إيران على تطوير طريقة "مزرعة الصواريخ"، التي لا تظهر فيها أي علامات على السطح، وتقوم بعمليات إطلاق عمودية من أعماق محمية.

ولفت الموقع إلى أن إيران تعتمد على روسيا والصين لتزويدها بالأسلحة المتقدمة والدعم الدفاعي، بينما تعتمد على الخبرة المحلية المتراكمة.

وتمثل الخطوة، وفقاً لتقديرات إسرائيلية، رسالة من حكومة طهران إلى الشعب الإيراني، بأن البلاد مستعدة لأي تصعيد؛ وأخرى للخارج، تؤكد أن "طهران لن تكون هدفاً سهلاً".

وقبل أيام، كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، سحب إيران صواريخها الباليستية شرقاً، خوفاً من نشوب مواجهة عسكرية مباغتة مع إسرائيل.