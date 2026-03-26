موقع عبري: اغتيال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، باغتيال العميد البحري علي رضا تنكسيري، قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني، في مدينة بندر عباس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "القائد تنكسيري تم اغتياله بضربة جوية في بندر عباس"، مبينة أنه "كان شخصية محورية في المنظومة الاستراتيجية الإيرانية، ومسؤولاً عن إغلاق مضيق هرمز".

وأشارت إلى أن "مقتله يمثل ضربة مهمة للقيادة العسكرية للحرس الثوري".

كما أكدت القناة 14 الإسرائيلية "القضاء على قائد البحرية التابعة للحرس الثوري".

ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق رسمي حتى الآن.