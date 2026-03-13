موجة قصف إيرانية تستهدف قطر واشتباكات بتوغل إسرائيلي جنوب لبنان

شفق نيوز- الدوحة/ بيروت

تعرضت قطر، ليل الجمعة، إلى هجمة صاروخية إيرانية استهدفت قاعدة العديد، وسط إخلاء للمناطق المحيطة بها.

وقالت وزارة الدفاع القطرية: القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت.

وأكدت: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة.

وجاءت الضربة، بعد أن وجهت قطر بإخلاء مناطق عديدة قرب قاعدة العديد العسكرية.

وبالتزامن، فقد أطلقت صافرات الإنذار في البحرين، مع اختراق جوي، بحسب وسائل إعلام عربية.

وبالمقابل، فإن اشتباكات جرت بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية، بعد توغلها في عيترون جنوب لبنان.

وإلى جانب هذه المنطقة، حدثت اشتباكات أخرى عنيفة داخل مدينة الخيام في جنوب لبنان أيضا.