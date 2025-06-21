موجة قصف إسرائيلية تستهدف تبريز وأصفهان بإيران

شفق نيوز/ أفاد إعلام إسرائيلي، يوم السبت، بشن موجة قصف تستهدف تبريز وأصفهان في إيران.

وبينت وسائل إعلام، أنه "تم سماع دوي انفجارات في وسط وشمال طهران".

وعصر اليوم، نفذت إسرائيل عملية اغتيال للمرافق الشخصي للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، بضربة صاروخية في إيران، وهو أبو علي خليل، وأسفرت الضربة عن مقتل القيادي في كتائب سيد الشهداء العراقية، حيدر الموسوي.

كما شن سلاح الجو الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، هجمات استهدفت مواقع عسكرية في مناطق متفرقة داخل إيران، بينها موقع لتخزين الأسلحة شرقي العاصمة طهران، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن الجيش الإسرائيلي تأكيده تنفيذ هجمات حالياً على بنى تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باستهداف الجيش الإسرائيلي لمنطقة بندر مشهر بمحافظة خوزستان، حيث تقع منشآت الطاقة ومصانع البتروكيماويات فيها.